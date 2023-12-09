تداعيات قصف السفارة.. تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن منطقة الاعتداء

2023-12-09 16:03:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، باستبدال الفوج الرئاسي بفوج الفرقة الخاصة، كما منح القوات الأمنية صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمسّ أمن البعثات الدبلوماسية، فيما وجه بتشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء على السفارة الأمريكية ببغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتوجيه ومتابعة من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وللوقوف على ملابسات الاعتداءات التي حصلت على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، وكذلك مقر ّجهاز الأمن الوطني، وعدد من المباني السكنية المجاورة، تم تشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء".

وأضاف كما "جرى في هذا الإطار إحالة الضباط والمنتسبين، من القطعات الماسكة والمفارز المختصة ضمن هذا القاطع، إلى لجان تحقيقية مختصة لمحاسبة المقصرين منهم"، مبينا انه " تقرر تبديل الفوج الرئاسي بفوج من الفرقة الخاصة لمسك القاطع المذكور".

وأشار الى ان "فريق العمل يواصل، بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، ملاحقة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن".

واكد أن "الإجراءات الأمنية ستكون حازمة بحق العناصر التي أقدمت على هذا الفعل الإرهابي، وستكون تحت طائلة القانون، ولاسيما أنّ الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى خيوط مهمة عنهم".

وتابع رسول: "القوات الأمنية منحت صلاحيات واسعة للتصدي الفوري لأي عمل يمسّ أمن البعثات الدبلوماسية ومواقع تواجد المستشارين الدوليين، وعدم التهاون بهذا الأمر مطلقاً".