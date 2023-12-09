2023-12-09 16:22:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم السبت، برقية تعزية إلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بضحايا حريق قسم داخلي في قضاء سوران.

وقال رشيد في برقية التعزية التي وردت لوكالة شفق نيوز، "تلقينا بألم شديد وقائع الحريق في قسم داخلي بقضاء سوران، ونتابع بالألم ذاته نتائج هذا الحادث المأساوي".

وأضاف "أحر التعازي لكم ولأهلنا في إقليم كوردستان، وبالأخص لعوائل الضحايا".

ولقي مساء أمس الجمعة 14 استاذاً جاميعاً وطالب دراسات عليا مصرعهم إثر اندلاع حريق داخل بناية سكنية في ادارة منطقة سوران المستقلة.