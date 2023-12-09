مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ستتعامل بحزم بحق الخارجين عن القانون
2023-12-09 16:28:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، اليوم السبت، أن الحكومة ستتعامل بحزم بحق الخارجين عن القانون.
وقال الركابي في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "منذ البداية أبدت الحكومة العراقية جديتها في حماية البعثات الدبلوماسية والإجراءات التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة اليوم ستكون حازمة بحق الخارجين عن القانون".
أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، اليوم السبت، أن الحكومة ستتعامل بحزم بحق الخارجين عن القانون.
وقال الركابي في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "منذ البداية أبدت الحكومة العراقية جديتها في حماية البعثات الدبلوماسية والإجراءات التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة اليوم ستكون حازمة بحق الخارجين عن القانون".