مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ستتعامل بحزم بحق الخارجين عن القانون

2023-12-09 16:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، اليوم السبت، أن الحكومة ستتعامل بحزم بحق الخارجين عن القانون.وقال الركابي في تدوينة له على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "منذ البداية أبدت ‫الحكومة العراقية جديتها في حماية البعثات الدبلوماسية والإجراءات التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة اليوم ستكون حازمة بحق الخارجين عن القانون".