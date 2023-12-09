رئيس الجمهورية يعزي بضحايا حادث حريق القسم الداخلي في سوران

2023-12-09 16:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واععزى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بضحايا حادث حريق قسم داخلي في سوران.وقال رئيس الجمهورية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعث برقية تعزية إلى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، بضحايا حريق قسم داخلي في قضاء سوران".واوضح في البرقية: "تلقينا بألم شديد وقائع الحريق في قسم داخلي بقضاء سوران، ونتابع بالألم ذاته نتائج هذا الحادث المأساوي".وتابع، "أحر التعازي لكم ولأهلنا في إقليم كردستان، وبالأخص لعوائل الضحايا، متضرعاً لله تعالى أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، مع تمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين".