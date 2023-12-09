رئيس الجمهورية يعزي بضحايا حادث الحريق في القسم الداخلي في سوران

2023-12-09 16:34:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت (9 كانون الاول 2023)، برقية تعزية إلى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بضحايا حريق القسم الداخلي في اربيل.

وقال بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رشيد، بعث برقية تعزية إلى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بضحايا حريق القسم الداخلي في قضاء سوران ضمن محافظة اربيل".

ويوم امس الجمعة، لقي 14 طالباً حتفهم اثر اندلاع حريق في قسم داخلي في قضاء سوران بمحافظة اربيل.

وقالت مصادر امنية، إن "حريقاً وقع في إحدى المباني المخصصة لإقامة الطلبة في إدارة سوران بأربيل"، حيث "ادى الحادث الى وفاة 14 طالباً، فيما تم نقل عدد من المصابين جراء الاختناقات الناتجة عن الحريق إلى المستشفى لتلقي العلاج".