اجتماع أمني عالي المستوى لتحديد الصنوف الامنية المطلوبة للتحديات الجديدة

2023-12-09 16:34:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناقش نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق اول ركن قيس المحمداوي، اليوم السبت (9 كانون الاول 2023)، الواجبات وصنوف القوات الامنية ذات الصلة بالتحديات الراهنة، فضلا عن حماية الجو الانتخابي.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في اطار الجهود الكبيرة والمتابعة الحثيثة وتنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في مواجهة التحديات الامنية الراهنة ومراجعة الخطط الامنية الخاصة والاستفادة من الموارد البشرية للقوات الامنية بكافة صفوفها لتعزيز الامن والاستقرار في البلاد عقد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي اجتماعا موسعا حضره قائد عمليات بغداد وقائد عمليات الكرخ وهيئات ركن القيادة ومدراء الصنوف المعنية وقطعات المقر العام في وزارة الدفاع".

واضافت انه "ناقش نائب قائد العمليات في هذا الاجتماع الواجبات الملقاة على عاتق القوات الامنية والصنوف ذات الصلة بالتحديات الراهنة بما يحقق هدف الاستقرار الامني وانجاح الخطط الامنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات التي ستجري خلال الفترة القريبة القادمة وضرورة حماية الجو الانتخابي وبما يؤمن سلامة الاجراءات الامنية المتخذة بهذا الشان".

واشارت الى انه "تداول المجتمعون جملة من التحديات والملفات الامنية مورد الاهتمام المشترك تم الاستفادة منها في تدعيم الخطط والاجراءات الامنية".