2023-12-09 16:38:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم السبت، سعيها للتصويت على قانون الطاقة المتجددة في البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل، فيما بينت أن مشاريع الطاقة البديلة التي أحيلت لشركات عالمية ستوفر نحو 2000 ميغاواط على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية العام 2025.

وقال نائب رئيس اللجنة الكهرباء والطاقة النيابية حسن الأسدي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة تعمل على تفعيل القراءة الثانية والتصويت على قانون الطاقة المتجددة في الفصل التشريعي المقبل"، مبينا ان "اقرار القانون سيعطي اهمية كبيرة للعراق في التحول لمصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "هناك خطوات اتخذها مجلس الوزراء من خلال احالة الطاقة البديلة إلى الشركات العالمية، وقسم من هذه الشركات تسلمت مواقع متعددة، وستباشر في عملها بالاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية".

وتابع الاسدي ان "هناك أربع شركات عالمية تعمل الآن على إنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية، والمحطات المتجددة التي تعمل عليها الشركات العالمية ستعمل على إنتاج 1500-2000 ميغاواط من خلال الطاقة الشمسية و ستدخل الخدمة بحلول العام 2025".

وبيّن النائب ان "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية تتواصل على نحو مستمر مع الوزير والكادر المتقدم في وزارة الكهرباء من أجل نجاح مشروع الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية والاعتماد عليها في توليد الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة".

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالي، ويتظاهر السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.