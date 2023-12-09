أربعة انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم

2023-12-09 16:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات المجموعة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2023-2024.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الغراف على فريق الرمادي بنتيجة 4-2، وفوز نادي الصناعات الكهربائية على نادي الديوانية بنتيجة 2-0، وفوز نادي الصناعة على نادي الكوفة بنتيجة 1-0، وفوز نادي ديالى على نادي مصافي الوسط بنتيجة 1-0.

كما أسفرت المواجهات عن تعادل نادي غاز الشمال مع البحري سلبياً 0-0.