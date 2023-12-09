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أربعة انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم

أربعة انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم
أربعة انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم
2023-12-09 16:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات المجموعة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم 2023-2024.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الغراف على فريق الرمادي بنتيجة 4-2، وفوز نادي الصناعات الكهربائية على نادي الديوانية بنتيجة 2-0، وفوز نادي الصناعة على نادي الكوفة بنتيجة 1-0، وفوز نادي ديالى على نادي مصافي الوسط بنتيجة 1-0.

كما أسفرت المواجهات عن تعادل نادي غاز الشمال مع البحري سلبياً 0-0.

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