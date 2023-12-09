استثمار النجف الأشرف تكشف عن خطة لإنهاء أزمة السكن

2023-12-09 17:06:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانكشفت هيئة استثمار النجف الأشرف، اليوم السبت، عن خطة لإنهاء أزمة السكن في المحافظة بحلول العام 2023.وقال مدير الهيئة ضرغام گيگو لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لدينا خطة متكاملة لحل أزمة السكن في المحافظة بحلول 2030، تتضمن أكثر من 40 مجمعا سكنيا استثماريا وهذا العدد كفيل بحل أزمة السكن في المحافظة".وأشار، إلى أن "هذه المجمعات السكنية ستتوزع على ثلاث فئات وتباع بأسعار مناسبة للمواطنين"، لافتاً إلى "تنفيذ أكثر من 20 ألف وحدة سكنية والاستمرار بتنفيذ الـ 20 ألفا البقية".