مدرب برشلونة يواجه أزمة قبل مواجهة جيرونا

2023-12-09 17:28:17 - المصدر: واع

متابعة - واعيواجه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أزمة قبل 24 ساعة من مواجهة جيرونا في الجولة الـ16 من الليجا.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن "تشافي يراقب حالة ماركوس ألونسو، الذي عانى من آلام في الظهر لعدة أيام، وهناك احتمالية أن يغيب عن موقعة جيرونا".وأشارت، إلى أنه "في حالة تأكد غياب ألونسو سيضطر تشافي لتغيير خطته أمام جيرونا".وأوضحت، أن "برشلونة لديه 3 لاعبين فقط يستطيعون اللعب كقلب دفاع (جول كوندي ورونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن)، حيث كان ينوي تشافي الدفع بهذا الثلاثي أساسيا، على أن يوظف أحدهم في مركز الظهير الأيمن".