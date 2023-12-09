بلدية سامراء تكشف عن مشروع ضخم للبنى التحتية

2023-12-09 17:44:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت مديرية بلدية سامراء، اليوم السبت، عن مشاريعها المستمرة بتمويل من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، كاشفة عن مشروع ضخم يخص البنى التحتية.وقال مدير بلدية سامراء، محمد أحمد إبراهيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشاريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مستمرة ومن بينها مشروع الشارع الحولي لمدينة سامراء بعرض 100 متر ومشروع إنشاء مجسر في مدخل المدينة".وأضاف، إلى أن "هنالك مشروعاً ضخماً للبنى التحتية في مدينة سامراء، يتضمن إنشاء شبكة للمياه، وننتظر فحص شبكة المجاري وفي حال نجاح الفحص، ستكون هنالك إحالات للمشروع".وتابع، أن "هنالك مشاريع إنشاء شبكة للطرق والأرصفة والجزرات الوسطية والعلامات المرورية ومشاريع لتبليط شوارع المدينة وتأتي ضمن مشاريع البنى التحتية المقرة من قبل رئاسة الوزراء بتخصيصات مالية تبلغ تريليونا و200 مليار دينار".