السليمانية.. منظمة حقوق الحيوان: تزايد أعداد الكلاب السائبة والأزمة المالية تعيق حملات ايوائها (صور)

2023-12-09 17:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت منظمة مختصة بحماية الحيوان في السليمانية، اليوم السبت، عن تزايد أعداد الكلاب السائبة وتضاعفها بنحو 10 مرات خلال 4 سنوات فقط، مؤكدة أن باستطاعتها مساعدة الحكومة في إيواء تلك الكلاب.

وقالت رئيس منظمة بالكو للحفاظ على الحيوان لافين عبد الوهاب في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "تم عقد جلسة حوارية بهدف إخبار الجهات الحكومية والمهنية بإعداد الكلاب السائبة وآلية احتوائها".

وأضافت أن "الحكومة تعاني من أزمة مالية وهذا يعني أن حلول إيواء الحيوانات السائبة ستكون بطريقة بطيئة لكننا نستطيع تقديم الدعم الكافي لهم لإيوائها".

وبينت أن "أعداد الكلاب السائبة بعد إيقاف عمليات قتلها عام 2019 كان عدد الكلاب لا يتجاوز 1000 كلب، لكن الآن يتراوح أعداد الكلاب السائبة ما بين 8 – 10 آلاف كلب سائب".