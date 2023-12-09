المندلاوي يعزي بحادثة حريق القسم الداخلي لطلبة جامعة سوران

2023-12-09 18:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، عن تعزيته لعوائل ضحايا حادثة حريق القسم الداخلي لطلبة جامعة سوران في محافظة أربيل.وقال المندلاوي في مدونة على منصة "إكس" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لعوائل ضحايا حادثة الحريق المفجعة التي لحقت بالقسم الداخلي لطلبة جامعة سوران في محافظة أربيل، وذهب ضحيتها ١٤ من الطلبة والأساتذة، وعدد من الإصابات".ودعا المندلاوي الجهات المعنية إلى "تقديم كل ما يتطلب من عون ومساعدة لإيلاء الرعاية الصحية الكافية للمصابين بهذا الحادث"، مضيفا، "نسأل الله الرحمة للضحايا، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".