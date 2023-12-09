برشلونة يتلقى تحذيرا بشأن شتيجن

2023-12-09 18:16:39 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تحدث الطبيب فيكتور كاستيلو، المتخصص في جراحة العمود الفقري، عن إصابة الألماني أندريه تير شتيجن حارس برشلونة، وموعد عودته إلى المباريات.

وقال برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن تير شتيجن خضع لجراحة في الظهر، تحت إشراف طبيبة فرنسية، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للبارسا.. العملية كانت ناجحة، وموعد عودته للتدريبات يعتمد على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وسبق ذكرت تقارير بأن مدة تعافي تير شتيجن من الإصابة ستتراوح من شهرين إلى 3 أشهر.

وقال كاستيلو، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت (8 كانون الأول 2023)، "إذا سارت العملية بشكل جيد (وأعتقد أنه حدث ذلك)، سيشعر تير شتيجن أنه بصحة جيدة منذ البداية، وسيكون قادرًا على السير من البداية وسيبدأ على الفور في ممارسة بعض التمارين".

وأضاف "عقب 3 أسابيع، يستطيع تير شتيجن ممارسة بعض السباحة وركوب الدراجات، أما الشيء الآخر هو الموعد الفعلي لعودته إلى الملعب.. وفي رأيي، أفضل شيء بالنسبة لحالته هو الانتظار لمدة 3 أشهر".

واختتم المتخصص في جراحة العمود الفقري، "حسنًا ربما سيجعلونه يلعب بعد شهرين، لكن هذا قرار متسرع. فالمريض العادي لن يلعب خلال شهرين".

ووفقا لرأي كاستيلو، لا يجب أن يعود تير شتيجن إلى المباريات مع برشلونة قبل شباط /فبراير المقبل.





المصدر: موقع كورة



