لجنة المرأة النيابية: تمثيل النساء في الحكومة والبرلمان الحاليين غير مسبوق

2023-12-09 18:22:01 - المصدر: واع

بغداد - واع – فاطمة رحمةتصوير: علي هاشمأكدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية دنيا الشمري، اليوم السبت، أن تمثيل المرأة في الحكومة والبرلمان الحاليين غير مسبوق.وقالت الشمري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة الحالية فيها ثلاث وزارات تترأسها نساء من بينها سيادية، ما يعني أن المراة لها القدرة على صنع القرار، بالإضافة إلى أن الدورة الحالية لمجلس النواب تتواجد فيها النساء بنسبة كبيرة وصلت إلى ثلث أعداد أعضاء السلطة التشريعية"، منبهة، بأن "هذا التمثيل من حيث العدد غير مسبوق ودليل على وعي الحكومة وكذلك الناخبين بأهمية دور المرأة في صنع القرار".وأضافت، أن "إستراتيجية الحكومة لدعم المرأة للأعوام من 2023-2024 تضمنت خطوات مشجعة ونتوقع أن تعزز بخطط بناءة لتنفيذ محاور عدة وبالشكل الذي يعزز دور المرأة في المجتمع وصنع القرار".وتابعت، أنه "في السابق وضعت خطط لدعم المرأة والأسرة والطفل، لكنها لم تجد طريقها نحو التنفيذ بسبب مشاكل بينها عدم وجود الدعم المالي".