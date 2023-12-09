أهالي قلعة سكر يقطعون طريق بغداد ذي قار للمطالبة بالخدمات

2023-12-09 18:24:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم العشرات من أهالي قرى قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، اليوم السبت، تظاهرة للمطالبة بالخدمات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من مواطني القرى التابعة لقضاء قلعة سكر شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، قطعوا بالاطارات طريق (ذي قار_ بغداد) وذلك احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة لهم.

وبين، ان المحتجين طالبوا الحكومة المحلية بمركز المحافظة بتوزيع عادل للمشاريع للقرى والأرياف وإبعاد المحسوبية في توزيعها، فيما هددوا باعتصام مفتوح يشل الحركة في العام المؤدي للعامة بغداد.