2023-12-09 19:09:25 - المصدر: Dongfeng

تم إطلاق العلامة التجارية لسيارة DONGFENG SHINE الجديدة في الثامن والعشرين من نوفمبر بالتوقيت المحلي، وذلك في حدث أُقيم في فندق بارك حياة جدة، بالمملكة العربية السعودية. وقد بدأت عمليات البيع في جميع صالات العرض التابعة لشركة DONGFENG في المملكة العربية السعودية،لتفتح بذلك فصلاً جديدًا لدخول سيارات DONGFENG بأسواق الشرق الأوسط.

وفي مساء الحدث، اجتمع زهانج جيان، مدير قسم التسويق الخارجي لمنطقة الشرق الأوسط لسيارات DONGFEN، مع ألبرت فينتر، المدير العام لوكالة DONGFENG للسيارات، وأكثر من 20 صحفيًا، بما في ذلك ممثلى شركة سعودي أوتو، وأكثر من 30 متخصص آخر في مجال السيارات، بالإضافة إلى ممثلين عن البنوك وشركات التأمين، وتم عقد هذا اللقاء في مكان إطلاق الحدث لمشاهدة منتجات DONGFENG الجديدة.

وقد أكد زهانج جيان، مدير قسم التسويق الخارجي لمنطقة الشرق الأوسط لسيارات DONGFENG "أن تصميم السيارة يلبي توقعات الشباب المفعمين بالحيوية كما سيكون التصميم رائدًا في مجال السيارات الرياضية.

وبحضور وسائل الإعلام والضيوف، تم الظهور الأول للنماذج الجديدة والتى قدمت عرضًا مذهلًا يبرز القوة التكنولوجية الرائدة لشركة Dongfeng Motor والتصميم العصري الرائع، حيث ظهر طراز سيارات شاين SHINE الجديد بمظهر أكثر تطورًا وحداثة، وعززت العجلات الرياضية والمكابح الملونة أسلوبها الرياضي، واعتمد تصميم المقصورة الداخلية على تصميم ثنائي الألوان، مع شاشة وسطية كبيرة بمقاس 13 بوصة، ومقعد رياضي مدمج من الجلد مع شعار رياضي يعزز الأجواء الرياضية. ومن ناحية الأداء، تعتمد سيارات SHINE الجديده على محرك Mach بسعة 1.5 لتر، مع نظام نقل الحركة الذهبي DCT من Gertrak ، كما يتميز المحرك بقوة قصوى تصل إلى 145 كيلوواط وعزم دوران 300 نيوتن/متر، مع صورة بانورامية بزاوية رؤية 540 درجة، ونظام متقدم للمساعدة فى القيادة وكشف البقعة العمياء BSD/DOW/RCTA، مما يجعلها تتفوق على منافسيها في هذا الفئة.

وقد أعرب ألبرت فينتر، المدير العام لوكالة يونيفيرسال موتورز، عن ثقته الكاملة في هذه السيارة قائلاً "نحن مقتنعون بأن طراز SHINE الجديد سيحظى بشعبية كبيرة في السوق السعودية، وستمثل تجربة جديدة ومبتكرة في هذا السوق.

وخلال فعاليات الحدث، شارك أكثر من 100 ضيف تم دعوتهم في اختبار قيادة على طول الطريق الساحلي لكورنيش الحمراء بجدة، حيث قاموا بتجربة فريدة من نوعها لاختبار أداء السيارة في البيئة الحقيقية، واختبار القوة والكفاءة العالية وأوضاع السباق لطراز سيارة SHINE الجديدة.

وستواصل سيارة SHINEتوسيع نطاق انتشارها لتشمل المزيد من الأسواق العالمية، وتعتزم الشركة توسيع وجودها في أسواق جديدة فى الشرق الأوسط بالمستقبل، بما في ذلك أسواق عمان والإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز تأثير العلامة التجارية الصينية على نحو فعّال في الخارج، وإظهار النفوذ المتزايد للعلامة التجارية الصينية فى جذب مزيد من المستخدمين على مستوى العالم.