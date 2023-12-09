2023-12-09 19:50:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود في كوردستان، اليوم السبت، إلقاء القبض على (13) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية.

وقالت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن مهام قوات الحدود لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، تمكنت قوة من الفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرين ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى من إلقاء القبض على (19) متسللاً اجنبياً".

وأضافت أن "المتسللين حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية"، مبينة أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".