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تعادل وستة انتصارات في دوري المحترفين لكرة الصالات

تعادل وستة انتصارات في دوري المحترفين لكرة الصالات
تعادل وستة انتصارات في دوري المحترفين لكرة الصالات
2023-12-09 19:50:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، سبع مباريات من الجولة الثالثة لمنافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

واسفرت النتائج عن فوز نادي امانة بغداد على نادي نينوى بنتيجة 3-2، وفوز نادي مصافي الوسط بنتيجة كبيرة على نادي الشرقية بنتيجة 8-0، وفوز نادي الشرطة على نادي الحشد الشعبي بنتيجة 3-2، وفوز نادي بلدية البصرة على نادي آليات الشرطة بنتيجة 4-2، وفوز نادي نفط الوسط على نادي غاز الجنوب بنتيجة 3-2، وفوز نادي نفط البصرة على نادي القوة الجوية بنتيجة 4-1.

كما أسفرت النتائج عن تعادل نادي الدفاع الجوي مع نادي الشباب البصري بنتيجة 4-4 .

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