الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج التحقيق بحادثة العمرانية في ديالى

2023-12-09 19:56:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول: رئيس الوزراء واصل متابعته الحثيثة للجنة المشكلة بشأن حادثة العمرانية في ديالى

الناطق باسم القائد العام: اللجنة أوصت بتشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير قسم شرطة الوجيهية لإهماله الوظيفي وضابط مركز شرطة الدولية لتناقض أقواله

الناطق باسم القائد العام: تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب المقدادية لعدم متابعته الميدانية لقاطع المسؤولية

الناطق باسم القائد العام: هؤلاء تقرر عرضهم على لجنة تنفيذ تعليمات رقم 1 لسنة 2012 للبت في إحالتهم إلى التقاعد

الناطق باسم القائد العام: الإيعاز إلى وزارة الداخلية لنقل ثلاثة ضباط اثنين منهما برتبة عميد وآخر برتبة عقيد إلى قسم شؤون قوى الأمن الداخلي لشؤون الشرطة

الناطق باسم القائد العام: الإيعاز إلى وزارة الدفاع لتشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى لعدم تنسيقه مع باقي الأجهزة الأمنية

الناطق باسم القائد العام: الإيعاز إلى جهاز الأمن الوطني لتشكيل لجنة تحقيقية بحق منسوبهم ضابط أمن الوجيهية وابي صيدا لعدم متابعته لقاطع المسؤولية ونقله إلى خارج محافظة ديالى

الناطق باسم القائد العام: الإيعاز إلى قيادة العمليات المشتركة لإعادة النظر بانفتاح القطعات الماسكة في قيادة عمليات ديالى





يتبع ..