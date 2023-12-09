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الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج التحقيق بحادثة العمرانية في ديالى

الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج التحقيق بحادثة العمرانية في ديالى
الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج التحقيق بحادثة العمرانية في ديالى
2023-12-09 19:56:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول: رئيس الوزراء واصل متابعته الحثيثة للجنة المشكلة بشأن حادثة العمرانية في ديالى
الناطق باسم القائد العام: اللجنة أوصت بتشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير قسم شرطة الوجيهية لإهماله الوظيفي وضابط مركز شرطة الدولية لتناقض أقواله
الناطق باسم القائد العام: تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب المقدادية لعدم متابعته الميدانية لقاطع المسؤولية

الناطق باسم القائد العام: هؤلاء تقرر عرضهم على لجنة تنفيذ تعليمات رقم 1 لسنة 2012 للبت في إحالتهم إلى التقاعد

الناطق باسم القائد العام: الإيعاز إلى وزارة الداخلية لنقل ثلاثة ضباط اثنين منهما برتبة عميد وآخر برتبة عقيد إلى قسم شؤون قوى الأمن الداخلي لشؤون الشرطة

الناطق باسم القائد العام: الإيعاز إلى وزارة الدفاع لتشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى لعدم تنسيقه مع باقي الأجهزة الأمنية

الناطق باسم القائد العام: الإيعاز إلى جهاز الأمن الوطني لتشكيل لجنة تحقيقية بحق منسوبهم ضابط أمن الوجيهية وابي صيدا لعدم متابعته لقاطع المسؤولية ونقله إلى خارج محافظة ديالى

الناطق باسم القائد العام: الإيعاز إلى قيادة العمليات المشتركة لإعادة النظر بانفتاح القطعات الماسكة في قيادة عمليات ديالى


يتبع ..

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