العوادي يعلن توصيات اللجنة المشكلة بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في الجادرية

2023-12-09 20:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في مؤتمر صحفي:

اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في الجادرية رفعت توصياتها إلى مكتب رئيس الوزراء

اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في الجادرية رفعت توصياتها إلى مكتب رئيس الوزراء

اللجنة أوصت بتوجيه هيئة النزاهة بفتح تحقيق مع الموظفين المعنين بمديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بالتزوير والتلاعب

قيام الوريث عبد الحميد اللامي بالتنسيق مع المتهم الهارب سلمان محمد حسين على بيع مساحات ليس ملكه إلى المواطنين ومساحتها 400 متر مربع

إجراء التحقيق القانوني بالمعاملات الإدارية والتصرفية على قطع الأراضي الزراعية أعلاه

إحالة من يثبت تقصيره إلى القضاء

توجيه وزير المالية بفتح تحقيق مع عقارات الدولة