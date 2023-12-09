الناطق باسم القائد العام يعلن نتائج تقرير حادثة الوجيهية والاوامر الصادرة

2023-12-09 20:00:04 - المصدر: الفرات نيوز

الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في مؤتمر صحفي:

رئيس الوزراء واصل متابعته الحثيثة للجنة المشكلة بشأن حادثة الوجيهية في ديالى

اللجنة أوصت بتشكيل مجلس تحقيقي بحق كل من مدير قسم شرطة الوجيهية لإهماله الوظيفي وضابط مركز شرطة الدولية لتناقض أقواله

تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير قسم استخبارات ومكافحة إرهاب المقدادية لعدم متابعته الميدانية لقاطع المسؤولية

هؤلاء تقرر عرضهم على لجنة تنفيذ تعليمات رقم 1 لسنة 2012 للبت في إحالتهم إلى التقاعد

الإيعاز إلى وزارة الداخلية لنقل ثلاثة ضباط اثنين منهما برتبة عميد وآخر برتبة عقيد إلى قسم شؤون قوى الأمن الداخلي لشؤون الشرطة

الإيعاز إلى وزارة الدفاع لتشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات ديالى لعدم تنسيقه مع باقي الأجهزة الأمنية

الإيعاز إلى جهاز الأمن الوطني لتشكيل لجنة تحقيقية بحق منسوبهم ضابط أمن الوجيهية وابي صيدا لعدم متابعته لقاطع المسؤولية ونقله إلى خارج محافظة ديالى

الإيعاز إلى قيادة العمليات المشتركة لإعادة النظر بانفتاح القطعات الماسكة في قيادة عمليات ديالى

الإيعاز إلى وزارة الداخلية لنصب منظومات كاميرات حديثة وأبراج كونكريتية في قاطع الوقف

الإيعاز إلى قيادة عمليات ديالى لتنفيذ عملية تعرضية في قاطع الوقف وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية

الإيعاز إلى قيادة عمليات ديالى لتنفيذ عملية تعرضية في قاطع الوقف وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية