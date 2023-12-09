2023-12-09 20:00:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الناطق باسم الحكومة باسم العوادي: اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في الجادرية رفعت توصياتها إلى مكتب رئيس

العوادي: اللجنة أوصت بتوجيه هيئة النزاهة بفتح تحقيق مع الموظفين المعنين بمديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بالتزوير والتلاعب

العوادي: قيام الوريث عبد الحميد اللامي بالتنسيق مع المتهم الهارب سلمان محمد حسين على بيع مساحات ليس ملكه إلى المواطنين ومساحتها 400 متر مربع

العوادي: إجراء التحقيق القانوني بالمعاملات الإدارية والتصرفية على قطع الأراضي الزراعية أعلاه

العوادي: إحالة من يثبت تقصيره إلى القضاء

العوادي: توجيه وزير المالية بفتح تحقيق مع عقارات الدولة

العوادي: توجيه محافظ بغداد بفتح تحقيق بشأن منح الموافقة على بيع الأسهم من دون إجراء الكشف

العوادي: توجيه العمليات المشتركة بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر الفوج الرئاسي وضابط استخباراته

العوادي: إلزام لواء رئاسة الجمهورية الثاني بإخلاء جزء من مقر فوج المشاة الرابع في الجادرية

العوادي: إحالة ملف اللجنة التحقيقية إلى محكمة بداءة الكرادة

يتبع ..