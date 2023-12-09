العوادي: إلزام لواء رئاسة الجمهورية الثاني بإخلاء جزء من مقر فوج المشاة الرابع في الجادرية
بغداد اليوم -
الناطق باسم الحكومة باسم العوادي: اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في الجادرية رفعت توصياتها إلى مكتب رئيس
العوادي: اللجنة أوصت بتوجيه هيئة النزاهة بفتح تحقيق مع الموظفين المعنين بمديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بالتزوير والتلاعب
العوادي: قيام الوريث عبد الحميد اللامي بالتنسيق مع المتهم الهارب سلمان محمد حسين على بيع مساحات ليس ملكه إلى المواطنين ومساحتها 400 متر مربع
العوادي: إجراء التحقيق القانوني بالمعاملات الإدارية والتصرفية على قطع الأراضي الزراعية أعلاه
العوادي: إحالة من يثبت تقصيره إلى القضاء
العوادي: توجيه وزير المالية بفتح تحقيق مع عقارات الدولة
العوادي: توجيه محافظ بغداد بفتح تحقيق بشأن منح الموافقة على بيع الأسهم من دون إجراء الكشف
العوادي: توجيه العمليات المشتركة بتشكيل مجلس تحقيقي بحق آمر الفوج الرئاسي وضابط استخباراته
العوادي: إلزام لواء رئاسة الجمهورية الثاني بإخلاء جزء من مقر فوج المشاة الرابع في الجادرية
العوادي: إحالة ملف اللجنة التحقيقية إلى محكمة بداءة الكرادة
يتبع ..