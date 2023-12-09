أراضي الجادرية.. العوادي: التحقيق أثبت وجود تزوير وتلاعب (فيديو)

2023-12-09 20:04:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية يوم السبت، نتائج التحقيق في ملف أراضي الجادرية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في مؤتمر صحفي؛ أن "اللجنة التحقيقية في التجاوزات على أراضي منطقة الجادرية تثبت حصول التزوير والتلاعب".

وأضاف أن اللجنة أحالت الموظفين المعنيين وشركاءهم إلى التحقيق واستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.

وفي التاسع عشر من آب الماضي، أعلن المرجع الديني علي السيستاني، رفضه الاستيلاء على أراضٍ تعود لمواطنين في الجادرية وسط العاصمة بغداد، وعده "مخالفة للقانون والشرع"، وذلك خلال استقباله عدداً من أهالي المنطقة الذين سبق أن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات.

وظهر مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية على شاشات تلفزة القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي يناشدون الحكومة العراقية مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الإستيلاء على أراضيهم.

وأفاد هشام الركابي مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد 13 من شهر آب الماضي، أن الأخير وجّه بالتحقيق في قضية استيلاء على تلك الأراضي.