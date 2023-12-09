2023-12-09 20:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

تلقى ولي العهد مشعل األحمد الجابر الصباح حفظه هللا اتصاال هاتفيا من دولة الرئيس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق مساء اليوم اطمأن خالله على صحة أمير البلاد نواف األحمد الجابر الصباح متمنيا لحضرة له دوام الصحة وموفور العافية.

وقد أعرب ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره على هذه المشاعر األخوية الصادقة مثمنا لدولة الرئيس هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية ولشعب جمهورية العراق الشقيق كل رفعة وازدهار.