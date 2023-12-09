مقتل "روحاني" وأب يعدم ابنته رميا بالرصاص جنوبي العراق

2023-12-09 20:10:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم السبت، بمقتل رجل يعمل "روحانياً"، وإعدام أب لابنته رمياً بالرصاص.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على مواطن في الستينات من عمره يعمل (روحانياً) وقتلوه على الفور بمنطقة حي الرافدين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

واضاف المصدر، ان "فتاة في الثلاثينات من عمرها قتلت بناحية الفضلية جنوبي الناصرية بطريقة الاعدام على يد والدها بعدما اطلق رصاصتين عليها في الرأس وأنهى حياتها على الفور"، مبينا ان" الأجهزة الامنية تمكنت من اعتقال الجاني على الفور".