العوادي يعلن نتائج التحقيق بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في الجادرية

2023-12-09 20:22:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم السبت، نتائج التحقيق بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في الجادرية.وقال العوادي في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بشأن التجاوزات على الأراضي الزراعية في الجادرية رفعت توصياتها إلى مكتب رئيس الوزراء"، لافتا، إلى أن "اللجنة أوصت بتوجيه هيئة النزاهة بفتح تحقيق مع الموظفين المعنيين بمديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية بالتزوير والتلاعب".وأضاف، "قيام الوريث عبد الحميد اللامي بالتنسيق مع المتهم الهارب سلمان محمد حسين على بيع مساحات ليس ملكه إلى المواطنين ومساحتها 400 متر مربع"، مبينا، أنه "تم إجراء التحقيق القانوني بالمعاملات الإدارية والتصرفية على قطع الأراضي الزراعية أعلاه، وإحالة من يثبت تقصيره إلى القضاء، بالإضافة إلى توجيه وزير المالية بفتح تحقيق مع عقارات الدولة، وتوجيه محافظ بغداد بفتح تحقيق بشأن منح الموافقة على بيع الأسهم من دون إجراء الكشف".وأشار، إلى أنه "تم إلزام لواء رئاسة الجمهورية الثاني بإخلاء جزء من مقر فوج المشاة الرابع في الجادرية، وإحالة ملف اللجنة التحقيقية إلى محكمة بداءة الكرادة، بالإضافة إلى إعطاء الحق للشركاء والوكلاء بمراجعة المحكمة ورفع التجاوزات عن عقاراتهم".