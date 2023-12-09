تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السوداني وأمير الكويت

2023-12-09 20:22:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يطمئنّ هاتفياً على صحة أمير دولة الكويت

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أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع وليّ عهد دولة الكويت الشقيقة، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اطمأنّ فيه على صحة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.





وعبر سيادته، خلال الاتصال، عن التمنيات بموفور الصحة والتعافي لسمو الأمير، ولشعب الكويت الشقيق دوام الاستقرار والتقدم.





وشهد الاتصال التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على مصلحة الشعبين الشقيقين.





كما جرى تأكيد استمرار بذل الجهود المشتركة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتسريع تزويد قطاع غزّة بالمساعدات الإنسانية الضرورية.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

9-كانون الأول-2023