2023-12-09 20:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةتصوير: علي هاشمأكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة شهباء أحمد، اليوم السبت، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دأبت على دعم ملف المرأة العراقية واتخذت خطوات مهمة على هذا الصعيد بينها ما وفر دعما اجتماعياً اقتصادياً، فيما حددت مهام المجلس الأعلى للمرأة.وقالت أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة منذ اليوم الأول وبدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دأبت على دعم ملف المرأة".وأضافت، أن "المرأة نالت اهتماما كبيراً بمختلف المجالات من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية وإقرار مجلس الوزراء لقانون الإيزيديات لإنصافهن، فضلا عن جانب الرعاية المباشر من قبل رئيس الوزراء والاهتمام بتمكين المرأة اجتماعياً اقتصادياً ووظيفياً عن طريق زيادة دور الحضانة والاهتمام بالأسرة و الطفل".وأشارت، إلى أن "الاهتمام والرعاية من رئيس الوزراء بالمرأة العراقية أدى إلى انبثاق المجلس الأعلى للمرأة، والذي سيكون حلقة الوصل بين المرأة والحكومة العراقية، والحلقة الأقرب والأكثر فاعلية في وضع سياسات مهمة لزيادة وتنمية المرأة بشكل عام".