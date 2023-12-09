2023-12-09 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع وليّ عهد دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اطمأن فيه على صحة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء عبر خلال الاتصال، عن التمنيات بموفور الصحة والتعافي للأمير، ولشعب الكويت الشقيق دوام الاستقرار والتقدم".وأضاف البيان، أن "الاتصال شهد التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على مصلحة الشعبين الشقيقين"، مؤكدا على "استمرار بذل الجهود المشتركة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتسريع تزويد قطاع غزّة بالمساعدات الإنسانية الضرورية".