مصرع مدني بحادث سير بين كركوك وصلاح الدين واعتقال قاتل في بغداد

2023-12-09 20:46:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم السبت، بمصرع مدني بحادث سير بين كركوك وصلاح الدين، في وقت ألقت فيه شرطة بغداد/ الكرخ القبض على رجل قتل مواطناً وأصاب آخر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً ستينياً لقي مصرعه بحادث اصطدام دراجته الهوائية مع شاحنة حمل (قلاب) على طريق طوزخورماتو - كركوك".

واضاف، ان "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

وتشهد أغلب المحافظات مسلسلا يوميا للحوادث المرورية لاسباب عدة أبرزها الإهمال ورداءة الطرق. وفي السياق، ألقت شرطة بغداد/ الكرخ، القبض على متهم قَتل مُواطن وأَصابَ آخر.

وذكر بيان لاعلام شرطة الكرخ ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ذلك جاء بعد الاستخبار بوجود حادث قتل لمواطن وإصابة آخر ضمن منطقة هور رجب، وعلى الفور وجه قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن " بتشكيل فريق عمل بإشرافه وبمتابعة معاون القائد وبرئاسة مدير قسم شرطة الدورة، لكشف ملابسات الحادث والتوصل للجاني".

وأضاف البيان "بعد الانتقال لمحل الحادث وجمع المعلومات والأدلة وتدوين أقوال الشهود والمدعي بالحق الشخصي، تم التوصل للجاني، وتم عرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق الذي قرر إصدار مذكرة قبض وتحري وفق المادة 406 عقوبات بحق الجاني، وتم تحديد مكان تواجد المتهم والقبض عليه بعد نصب كمين محكم له، وإيداعه التوقيف وإحالته للقضاء".