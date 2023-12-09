2023-12-09 20:56:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، على سبب بقاء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، رغم وصول شحنات من الدولار الى العراق.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "سبب بقاء ارتفاع الدولار في السوق الموازي، هو استمرار الحوالات السوداء التي يدفع من خلالها أموال الكثيرة من الاستيرادات وخاصة التجارة مع ايران وسوريا".

وبين كوجر ان "شحنات من الدولار التي وصلت العراق وستصل هي لغرض توفير هذه العملة لتسديد العمل التجاري الذي هو ضمن المنصة وليس خارجها، ولهذا السوق الموازي، سيبقى الدولار فيه مرتفعا بسبب الحوالات السوداء، التي لم تضع لها الحكومة أي حلول حتى الساعة بشكل حقيقي".

وكان البنك المركزي العراقي قد اتاح للمصارف المرخصة استيراد الدولار من خارج البلاد لتغطية الطلبات المشروعة من الدولار.

بالمقابل، تبلغ استيرادات العراق السنوية من ايران قرابة 10 مليار دولار بحسب بيانات احصائية، فيما يتم تمويل جميع هذه الاستيرادات من دولار السوق الموازي بسبب عدم امكانية تحويل الدولار الى ايران من قبل البنك المركزي العراقي.



