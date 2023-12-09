الحكيم: الرياضة تصون الشباب من الآفات ومدخل لتسويق سياسة البلدان

2023-12-09 20:59:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم اليوم السبت (9 كانون الأول 2023) لتمكين الشباب واكتشاف المواهب وتحصينهم من الافات عبر الرياضة، معتبرا ان الرياضة مدخل مهم لتسويق سياسة البلدان.

وخلال لقائه وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، استمع الحكيم إلى آخر تطورات ملفي الشباب والرياضة باعتبارهما ملفين مهمين يدخلان في تنشئة الأجيال وتحصينها من الآفات الملمة بها"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحكيم وتلقته "بغداد اليوم".

وأكد أهمية "إيجاد البرامج القادرة على تطوير الشباب وتمكينهم وتحصينهم من الآفات والأفكار الدخيلة فضلا عن اكتشاف المواهب ودعمها، مبينا ضرورة تكامل أدوار المؤسسات في هذا الملف".

في الجانب الرياضي دعا الحكيم لـ"إكمال الملاعب والسعي لاستضافة بطولات عالمية، مشيرا إلى أن الرياضة اليوم تمثل مدخلا مهما لتسويق سياسة البلدان وانفتاحها على محيطها الإقليمي والعالمي"، كما شدد على "ضرورة مكافحة الفساد وقطع الطريق أمام المعتاشين على مقدرات الدولة".



