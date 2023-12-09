بتوجيه من قائد شرطة الكرخ.. القبض على متهم قتل زوجته في بغداد

2023-12-09 21:00:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تمكنت مفارز قسم شرطة المحمودية من القبض على متهم قَتل زوجته بواسطة اطلاق النار عليها بسبب خلاف عائلي،

جاء ذلك بعد وردود اخبار بوجود حادث قتل ضمن قاطع المسؤولية، على الفور وجه السيد قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن " بتشكيل فريق عمل بإشرافه الشخصي وبمتابعة معاون القائد وبرئاسة مدير قسم شرطة المحمودية، للتوجه لمحل الحادث والقبض على الجاني، وبالفعل تمكن فريق العمل من التوصل للجاني والقبض عليه وايداعه التوقيف وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق القانون،،