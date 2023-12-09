فوز تاريخي لآينتراخت فرانكفورت وخسارة مذلة لبايرن ميونخ في الدوري الألماني

2023-12-09 21:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألحق آينتراخت فرانكفورت خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، عندما تغلب عليه 5-1 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل المصري عمر مرموش (12) والفرنسي إريك إبيمبي (31 و50) والسويدي هيوغو لارسن (36) وأنسغار كنوف (60) أهداف آينتراخت فرانكفورت، ويوزوا كيميتش (44) هدف بايرن ميونيخ.

وهذه الخسارة الأولى للبايرن (32 نقطة) هذا الموسم بعد 10 انتصارات وتعادلَين، علما أنّه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الماضية أمام أونيون برلين، والأولى بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري، وفرط بالتالي في انتزاع الصدارة ولو مؤقتًا من باير ليفركوزن الذي يملك فرصة توسيع الفارق إلى ست نقاط في حال فوزه على شتوتغارت الأحد.

كما بات النادي البافاري مهددا بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز شتوتغارت (30) على ليفركوزن.

وأكد مدرب بايرن توماس توخل في المؤتمر الصحافي "لقد كان فوزاً مستحقاً لأينتراخت. إلى أي مدى لا أعرف، لكننا عوقبنا بشدة بسبب الفرص التي أهدرناها".

وأضاف "الأخطاء الفردية كثيرة جدًا في مباراة اليوم، لكنها ليست أخطاء تؤدي إلى انفراد اللاعب بالمرمى. الأهداف الثاني والثالث والرابع جاءت من مواقف كنا لا نزال فيها متفوقين بعد الخطأ الفردي".

وتابع "لم نجد ولم نستغل المساحات بشكل جيد، لم يكن لدينا سيطرة كاملة على المباراة. حتى عندما كنا متفوقين، لم نتمكن من تجنب الهجمات المرتدة والفرص. إنها لائحة طويلة اليوم".

في المقابل، تقدم فرانكفورت إلى المركز السابع بـ 21 نقطة منهيا سلسلة من أربع هزائم متتالية في مختلف المسابقات كان آخرها على يد ساربروكن من الدرجة الثالثة الذي أقصاه عن الدور 16 من مسابقة كأس ألمانيا، بعد أن أطاح ببايرن نفسه عن الدور السابق.

هدف وتمريرتان حاسمتان لمرموش

وهي المرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام يمنى فيها بايرن ميونيخ بخسارة ثقيلة في الدوري وتحديدا منذ الثاني من نوفمبر 2019 أمام آينتراخت فرانكفورت بالذات وبالنتيجة ذاتها 1-5.

كما أنّ المرة الأخيرة التي تلقى فيها الفريق البافاري خمسة أهداف في أول ستين دقيقة تعود إلى عام 1975 أمام فرانكفورت نفسه حسب إحصائيات أوبتا.

وكان بايرن ميونيخ ودع مسابقة الكأس المحلية في أواخر أكتوبر 2021 بخسارة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة في ثمن النهائي.

وفرض مرموش نفسه أحد نجوم المباراة بافتتاحه التسجيل وصناعته الهدفين الثالث والخامس.

وضرب آينتراخت فرانكفورت بقوة وافتتح التسجيل بعد مرور 12 دقيقة عن طريق مرموش الذي استغل كرة مرتدة من القائم إثر تسديدة للدولي الجزائري فارس شايبي فتابعها الدولي المصري من مسافة قريبة ارتدت من الكندي ألفونسو ديفيس مباشرة في المرمى (12).

وتمكن إبيمبي من مضاعفة النتيجة بعدما راوغ لاعبَين وسدّد في مرمى الحارس مانويل نوير (31).

وصعق فرانكفورت ضيفه البافاري، بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول بعد مجهود من مرموش في وسط ملعب بايرن قبل أن يمرر إلى لارسون الذي راوغ أحد المدافعين وسدد على يسار الحارس نوير (36).

وقلص كيميتش نتيجة قبل نهاية الشوط الأول من تسديدة بعيدة (44)، لكنّ إبيمبي أعاد الفارق إلى سابق عهده مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد مرور أربع دقائق بتسجيله الهدف الرابع من هجمة مرتدة رائعة مستغلا هفوة من المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو.

وختم كنوف المهرجان بالهدف الخامس إثر تمريرة من مرموش وسط انهيار كبير في صفوف فريق المدرب الألماني توماس توخل.