يبدأ بموجة مطرية وينتهي بفرض ملابس ثقيلة.. ملخص طقس الأسبوع

2023-12-09 22:00:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تكشف خرائط الطقس عن حالة جوية ممطرة ستدشن اعمالها ابتداء من مساء يوم الاثنين المقبل منطلقة من الانبار، لتشمل باقي مناطق البلاد لتنتهي مساء الاربعاء.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إن "حالة جوية متوقعة وانخفاض بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع، حيث تشير تحديثات خرائط الطقس الصادرة مساء السبت الى ان يوم الأحد سيكون هناك استقرار مؤقت في أجواء عموم المدن وتظهر سحب عالية ومتوسطة على فترات".

واوضح انه "اعتبارا من مساء يوم الإثنين تندفع حالة جوية وموجة من الأمطار نحو الانبار، ثم خلال ساعات ليل الاثنين وصباح يوم الثلاثاء تبدي الحالة الممطرة تندفع نحو نينوى وباقي مدن شمال البلاد".

وبين انه "خلال مساء الثلاثاء والليل تتأثر مدن الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد ومدن الفرات الاوسط بشكل متفاوت بموجة الامطار"، مشيرا الى انه "خلال صباح الاربعاء تنتهي الحالة جهة غرب البلاد".

واوضح أن "الحالة تبدأ بالتأثير على مدن الجنوب كافة ومنها مدينة البصرة"، مشيرا الى ان "الحالة تنتهي تماما في كافة المدن اعتبارا من مساء الاربعاء او الليل".

واشار الى انه "وبعد انتهاء الحالة، نهاية الاسبوع تهب رياح شمالية غربية باردة، مصحوبة بانخفاض واضح بدرجات الحرارة، ويوم الخميس يشهد اجواء شتوية باردة تستوجب لبس الملابس السمكية ".







