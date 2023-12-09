2023-12-09 22:30:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن 6 مرشحين بتحالف المهمة في محافظة المثنى، اليوم السبت، انشقاقهم عن التحالف الذي دخل الانتخابات في محافظتي ذي قار والمثنى.

وذكر الأعضاء في بيان لهم تلقته وكالة شفق نيوز، انهم قرروا "الانسحاب من الانتخابات المحلية ضمن قائمة تحالف المهمة، بعدما كانوا قد عقدوا العزم على الترشح لانتخابات مجالس المحافظات".

وأوضح المنسحبون، أن الهدف من ترشيحهم "كان يهدف الى خدمة ابناء المثنى، ولكن بعد التداول الحثيث بين أعضاء التحالف في المثنى، قررنا الانسحاب من السباق الانتخابي، وذلك لوجود معوقات اساسية في العمل، لا نستطيع الإفصاح عنها في الوقت الحالي".

وأكد المنسحبون، أن "قرارهم قطعي ولا رجعة، وسيتم توجيه انصارهم في وقت لاحق لانتخاب من يرونه مناسب بعد الجلوس معهم".

بدورها علقت الأمانة العامة لتحالف المهمة في محافظة ذي قار، على قرار انشقاق اعضائها المرشحين، فيما أكدت ان الدوافع مادية.

وذكر رئيس التحالف احمد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، ان "تحالف المهمة حديث العهد بالقضية الانتخابية وموازنته المالية محدودة، كونها تجمع بين اعضائه، ولا يوجد دخل عالي لديه بخلاف القوائم ذات الدعم العالي الكبير".

ولفت الخفاجي، إلى ان "المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي ضمن تحالف المهمة، انسحابهم كان بسبب الوضع المادي وبعضهم كانت مطالبه عالية، ولا تستطيع رئاسة التحالف تلبيتها، لذا قرروا الانسحاب من الانتخابات وانشقاقهم عن التحالف".