اتحاد الغرف التجارية يؤكد رغبته في فتح آفاق التعاون مع المملكة المتحدة

2023-12-09 22:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد اتحاد الغرف التجارية العراقية، رغبته في فتح آفاق التعاون مع المملكة المتحدة.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وفد اتحاد الغرف التجارية العراقية برئاسة عبد الرزاق الزهيري عقد اجتماعاً مع السفير العراقي في لندن محمد جعفر الصدر في مقر السفارة العراقية في لندن، وبحضور نائب رئيس مجلس الدولة عبد اللطيف نايف و نجيب شكر محمود مدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وبحضور كادر القسم الاقتصادي في السفارة ومستشاري اتحاد الغرف التجارية العراقية "، لافتا الى ان "الاجتماع بحث عدة محاور رئيسة متعلقة بالجوانب الاقتصادية بين العراق والمملكة المتحدة ".وبين رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، بحسب البيان، رغبة الاتحاد في فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل دخول رجال الاعمال من كلا البلدين والمشاركة في المعارض التجارية كذلك مناقشة الاستفادة من مراكز التحكيم التجاري البريطانية لكون العراق مقبل على تشريع قانون التحكيم الذي يعتبر من العوامل الاساسية لجلب المستثمرين والراغبين بدخول السوق العراقية .من جانبه عبر السفير عن الرغبة الشديدة في فتح افاق التعاون الاقتصادي وخلق جسور اقتصادية متينه تخدم هذه الشراكة وان السفارة مستعدة لدعم كافة الفعاليات الاقتصادية بين البلدين.