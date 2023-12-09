بونجاح يواصل توجيه الرسائل.. "هاتريك" قاد السد للفوز على الريان

2023-12-09 23:00:09 - المصدر: العربي الجديد

حسم السد قمة الدوري القطري لكرة القدم على حساب غريمه الريان بأربعة أهداف دون رد، مساء السبت، في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، في اللقاء الذي أقيم على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، وشهد تألق النجم الجزائري بغداد بونجاح.

وسجل هداف "الخضر"، هدف "الزعيم" الأول في الدقيقة الـ46، فيما أضاف الإكوادوري غونزالو بلاتا الهدف الثاني، وبعدها عاد بونجاح محرزا الهدف الثاني له والثالث لفريقه، ومن ثم أكمل "الهاتريك".

وأحرز بونجاح الهدف الخامس له في مسابقة دوري نجوم قطر، والعاشر في جميع المسابقات (سجل 5 أهداف في دوري أبطال آسيا)، في الوقت الذي دخل فيه نجم "محاربي الصحراء" في مشادة مع مدافع الريان بسام الراوي، لكنها لم تؤثر على مستواه في اللقاء.

واستعاد السد التوازن عقب الخروج المفاجئ من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، في أعقاب التعادل مع ناساف كارشي الأوزبكي بهدفين لمثلهما الاثنين الماضي، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، ليفقد فرصة التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وتفرغ السد بعد الخروج القاري، للواجهة المحلية ليستعيد الصدارة برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الغرافة الوصيف، مع أفضلية خوض تسع مباريات فقط وبقاء مباراتين مؤجلتين مع العربي والدحيل.

بالمقابل أخفق الريان في مواصلة الانتصارات بعدما كان قد حقق فوزا صريحا على الأهلي في الجولة الماضية برباعية نظيفة، ليصبح في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، ليعود للتعثرات كون الفريق لم يفز في الجولات الثلاث السابقة، حيث خسر مرتين وتعادل في مباراة (قبل لقاء الأهلي).

الدقيقة 83 |

هدف .. السد يتقدم 4 - 0 على الريان عن طريق بغداد بونجاح#دوري_نجوم_إكسبو#السد_الريان#كلاسيكو_قطر#قنوات_الكاس pic.twitter.com/DaOZ14KrDP — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 9, 2023

وتحظى مواجهات الفريقين بالكثير من الخصوصية، وعادة ما تشهد الندية والإثارة، رغم ابتعاد الريان عن الواجهة في السنوات الأخيرة خصوصا على صعيد الدوري، ما أنجب تفوقاً واضحاً للسد على مستوى المواجهات المباشرة.

حيث شهدت المباريات الـ16 الأخيرة بين الفريقين، انتصار السد في 12 مباراة مقابل انتصار الريان في ثلاث مناسبات فقط، كان آخرها في شهر مارس/آذار من عام 2020 وبهدف دون رد، فيما تعادل الفريقان في مباراة واحدة، وسجل السد في هذه المباريات 41 هدفا واكتفى الريان بـ14 .