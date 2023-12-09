2023-12-09 23:03:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (9 كانون الأول 2023)، على تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "أي ضربة جوية تنفذها الولايات المتحدة الامريكية ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، هي بعلم وموافقة الحكومة العراقية، بل كانت بعض تلك الضربات تأتي بطلب من بغداد".

وبين وتوت ان "الجانب الأمريكي لا يمكن ان ينفذ أي ضربة جوية ضد داعش داخل الأراضي العراقية إلا بعلم وموافقة الحكومة العراقية، وهناك تنسيق امني مستمر ومتواصل ما بين بغداد والتحالف الدولي خاصة، بجانب تبادل المعلومات والخبرات".

يشار الى ان قوات الولايات المتحدة وحلفائها نفذت 387 عملية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا خلال العام 2023، وهو أكثر بكثير مما فعلته في العام الماضي 2022 بأكمله، إلا أنه برغم تسارع وتيرة العمليات هذه، فقد قتل عدد أقل بكثير من عناصر داعش مقارنة بالعام الماضي.

ونقل تقرير عن القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" قولها إنه وصولاً إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تمكنت القوات الأمريكية والقوات الحليفة من قتل 101 من المسلحين المشتبه بهم في هذه العمليات، 78 منهم في العراق، و23 في سوريا، لكن بالمقارنة، قتلت القوات الحليفة ما لا يقل عن 686 من مسلحي داعش خلال العام 2022، بينهم 220 في العراق، و466 في سوريا.

وأشار التقرير إلى أنه برغم ان عددا اقل من مسلحي داعش قتلوا خلال العام 2023 في العراق وسوريا، الا ان القوات الحليفة تمكنت من أسر عدد اكبر من عناصر داعش المشتبه بهم مقارنة بعام 2022، موضحا أنه جرى اعتقال ما مجموعه 483 من عناصر داعش حتى نهاية اكتوبر/تشرين الاول، منهم 150 تم اعتقالهم في العراق و333 في سوريا.

وفي المقابل، فإن القوات الأمريكية والحليفة تمكنت في العام 2022، من اعتقال 374 شخصاً مشتبهاً به، بينهم 159 في العراق، و215 في سوريا.

ولفت التقرير إلى أن وتيرة العمليات ضد داعش في كل من العراق وسوريا ظلت ثابتة خلال شهريّ أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر مقارنة بالأشهر التي سبقتهما، على الرغم من الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في المنطقة، مشيراً إلى أنه من 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرض الجنود الأمريكيون في كلا البلدين لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ 64 مرة، 30 منها في العراق و34 في سوريا، بحسب ما كان البنتاغون قد أعلن.

وذكر التقرير أن القوات الأمريكية نفذت خلال شهريّ أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر، 53 عملية مشتركة في العراق، مما أدى إلى مقتل 10 من مسلحي داعش المشتبه بهم واعتقال 33 آخرين، كما نفذت 23 عملية مشتركة في سوريا وثلاث مهام أخرى للولايات المتحدة فقط في سوريا، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر داعش واعتقال 45 آخرين.