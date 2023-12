عضو مجلس المفوضين القاضي عامر الحسيني يزور مكتب انتخابات القادسية

2023-12-09 23:10:13 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زار عضو مجلس المفوضين القاضي عامر موسى الحسيني مكتب انتخابات القادسية هذا اليوم السبت الموافق ٩/١٢/٢٠٢٣ وكان في استقباله مدير المكتب السيد فارس محمد علي والمعاونان الاداري والفني للمكتب . حيث ترأس القاضي الحسيني اجتماعا لمدير المكتب ومعاونيه ومسؤولي الشعب في المكتب وأبدى توجيهاته بخصوص عملهم، مطلعا على شرح مفصل من قبلهم حول الاستعدادات الجارية

