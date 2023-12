عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة المتابعة والإشراف على مكتب كركوك الانتخابي يستقبل عضو اللجنة الأمنية العليا للانتخابات

2023-12-09 23:10:14 - المصدر: مفوضية الانتخابات

استقبل عضو مجلس المفوضين ورئيس لجنة الإشراف على إدارة مكتب انتخابات كركوك القاضي حسين عبد السادة بهير، ومدير مكتب كركوك الانتخابي السيد لؤي اركان عضو اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق الركن إبراهيم عاشور الساعدي والوفد المرافق له من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع، يوم السبت الموافق ٩ كانون الاول٢٠٢٣ في مقر المكتب. حيث استعرض القاضي حسين

