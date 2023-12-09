السفانة يعودون الى البصرة بثلاث نقاط ثمينة على حساب الانيق

2023-12-09 23:40:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق الميناء البصري من خطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه فريق الطلبة بعد تحقيقه الفوز بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة الثامنة لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2023-2024.

وجرت المباراة في ملعب نادي الزوراء اليوم السبت عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الميناء بهدف دون مقابل للطلبة، جاء هدف الميناء في الدقيقة 45+6 عن طريق اللاعب سجاد علاء، كما شهد الشوط الاول طرد لاعب الطلبة حسن عاشور في الدقيقة 37 لتعمده الخشونة ليكمل الطلبة مباراته بعشرة لاعبين.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني من المباراة حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة وخطف الميناء ثلاث نقاط ثمينة من عقر دار الطلبة.