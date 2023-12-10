2023-12-10 00:04:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، عن أسباب نزول سعر النفط في الأسواق العالمية، فيما اشار الى ان موازنة العام المقبل للعراق ستشهد عجزا.

وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "انخفاض سعر النفط يعود إلى انكماش الطلب الصيني على النفط، التي تعتبر من أكبر المستهلكين، لانها تستهلك حوالي 12 مليون برميل يوميا".

وأضاف أن "السبب الآخر لانخفاض سعر النفط يعود لعدم اتفاق تحالف أوبك+ حول تقليل الإنتاج النفطي في الدول الأعضاء، وفقط 8 أعضاء قرروا خفض الإنتاج بشكل طوعي".

وأشار إلى أن "إنتاج العراق بلغ 4 ملايين و9 آلاف برميل يوميا، وقرار العراق بالتخفيض يدخل في الشهر المقبل وحتى شهر آذار عام 2024، وهذا الأمر سيؤدي لعجز في موازنة العراق للسنة القادمة".

واقر العراق موازنة لمدة ثلاثة اعوام بمبلغ 199 تريليون دينار، وبعجز بلغ اكثر من 64 تريليون دينار عراقي لكل عام، ولكن هذا العام لم يتم تسجيل عجز فعلي بسبب انخفاض الانفاق ولم يتم انفاق جميع المبالغ المخصصة للموازنة.