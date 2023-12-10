الميناء يهزم الطلبة في دوري نجوم العراق

2023-12-10 00:20:06 - المصدر: واع

بغداد - واعفاز الميناء على مضيفه الطلبة بنتيجة 1-0 مساء السبت، على ملعب الزوراء الدولي، في إطار الجولة الثامنة من عمر دوري نجوم العراق.وسجل سجاد علاء، هدف الانتصار للميناء في الدقيقة (45+6) بعد توغله من جهة اليمين، ليسدد كرة زاحفة على يمين الحارس دولفان مهدي.وارتفع رصيد الميناء إلى 10 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الطلبة عند 13 نقطة في المرتبة الخامسة.