مدرب مساعد ثالث في منتخب تونس... لهذه الأسباب

2023-12-10 02:30:04 - المصدر: العربي الجديد

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعزيز الجهاز الفني في منتخب تونس، بمدرب مساعد جديد وهو المدير الفني لفريق الشباب تحت 20 سنة، أنيس البوسعايدي، وذلك قبل قرابة شهر من انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستحتضنها ساحل العاج في الفترة الممتدة بين 13 كانون الثاني/ يناير و11 شباط / فبراير المقبلين.

وكتب الاتحاد في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، يوم السبت: "ضمن الاستعدادات لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في ساحل العاج بداية من العام المقبل، وبالتنسيق مع المدير الفني جلال القادري، قررنا تعزيز الجهاز الفني للمنتخب الأول، بالمدرب الحالي لمنتخب الشباب، أنيس البوسعايدي، خلال هذه المسابقة الأفريقية".

وعن سبب التحاق البوسعايدي بالجهاز الفني، أكد مصدر مقرب من منتخب تونس في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الفكرة كانت مطروحة منذ فترة داخل الفريق، والهدف منها أساسا تقوية أداء المدربين المساعدين، رغم وجود الثنائي، علي بومنيجل وسليم بن عاشور، مشيرا إلى أن المشرفين على "نسور قرطاج" يتطلعون لبصمة واضحة من المدرب المساعد ويرَون أن البوسعايدي يقدر على تقديم الإضافة للقادري في مسابقة "كان".

وأشار المصدر نفسه، إلى أن البوسعايدي سيقود منتخب تونس للشباب في مباراتين وديتين، ضد ضيفه العراق، يومي 21 و24 من الشهر الحالي، قبل أن يلتحق بالجهاز الفني للمنتخب الأول، وفي الأثناء ستكون مهمته متابعة بعض عناصر الدوري المحلي، الذين ينوي القادري ضمهم إلى قائمة "نسور قرطاج" في بطولة أمم أفريقيا، وهي أحد الأسباب المهمة التي انضم من أجلها البوسعايدي إلى الجهاز الفني، نظرا لمعرفته بلاعبي الدوري التونسي.

وقاد البوسعايدي منتخب تونس للشباب، الشهر الماضي، إلى التتويج بلقب بطولة اتحاد شمال أفريقيا بعد الفوز في كل المباريات، تحديدا ضد الجزائر والمغرب ومصر وليبيا، كما عمل البوسعايدي في الموسم الفارط كمدرب مساعد في الترجي، وقاد من قبل نادي الملعب التونسي وفريق السويحلي الليبي، ويملك النجم الدولي السابق، بعض التجارب التدريبية الأخرى، كممرن مساعد في المنتخبين الأولمبي والأول، تحديدا في بطولة كأس أمم أفريقيا بمصر، سنة 2019، خلال فترة قيادة المدرب الفرنسي، آلان جيريس.