صلاح يسجل رقم اضافي جديد في مسيرته

2023-12-10 07:44:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاضاف نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح رقم جديد الى مسيرته في الدوري الانكليزي الممتاز خلال مباراة كريستال بالاس في الجولة 16 من عمر الموسم الحالي.ووصل صلاح إلى الهدف رقم 200 مع الفريق الاحمر في كافة المسابقات، ليكون الهداف الخامس في تاريخ النادي الذي يصل إلى هذا الرقم، بينما كان هدف صلاح في مرمى كريستال هو الهدف رقم 150 للاعب في الدوري الممتاز، كما اصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ المسابقة بعد 247 مباراة، خلف كل من ألان شيرر (212 مباراة)، وسيرجيو أغويرو (217)، وهاري كاين (218) وتييري هنري (220).