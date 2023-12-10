السيد الحكيم: النصر لم يكن يتحقق لولا استجابة الشعب لنداء المرجعية العليا وفتواها العظيمة

2023-12-10 08:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

يمثل يوم النصر العراقي على مشروع الخرافة الداعشية وتحرير الأراضي المستلبة من مخالب هذه الزمرة الظلامية التكفيرية، عنوان العنفوان العراقي الذي نال احترام القاصي والداني، ووضع البلاد على عتبة عهد جديد، إنجاز لم يكن ليتحقق لولا استجابة أبناء شعبنا لنداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف وفتواها العظيمة، وتضحيات قواتنا البطلة بمختلف صنوفها، من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة، وكل من بذل الغالي والنفيس لتتويج هذه الملحمة الكبرى بالنصر، إننا على ثقة تامة من أن شعبنا بكافة مكوناته وقواه السياسية الوطنية المخلصة سيكون قادرا على ترصين تجربته الديمقراطية وترسيخها عبر صناديق الإقتراع والحفاظ على نصره المؤزر على الإرهاب وبناء مستقبل أفضل ومصير مشترك وطموح مشروع في دولة عادلة ديمقراطية يستفيء الجميع تحت ظلها على أساس المواطنة.

بوركت سواعد صنعت النصر وبذلت التضحيات.

