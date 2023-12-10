خطوة واحدة تفصل لاوتارو عن عرش تاريخي

2023-12-10 08:28:01 - المصدر: واع

متابعة - واعساهم لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان، في فوز فريقه الكبير على حساب أودينيزي، برباعية دون رد، في إطار الجولة 15 من عمر الدوري الإيطالي.وأحرز لاوتارو، الهدف الرابع لإنتر ميلان في الدقيقة 84، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم.وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أنه منذ عام 2000، لا يوجد لاعب في إنتر ميلان، تمكن من تسجيل أهداف أكثر من لاوتارو في عام تقويمي واحد بالكالتشيو.وسجل لاوتارو مارتينيز 28 هدفا خلال العام الجاري 2023.وأوضحت الشبكة أن لاوتارو عادل بذلك رقم مواطنيه دييجو ميليتو، الذي سجل نفس العدد من الأهداف عام 2012، وكريستيان فيري الذي سجلهم في 2001.وسيكون لاوتارو أمام فرصة كبيرة للانفراد بالرقم دون مشاركة الثنائي، خاصة وأن النيراتزوري يتبقى له خوض 3 مباريات هذا العام أمام لاتسيو وليتشي وجنوى.