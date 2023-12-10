2023-12-10 08:42:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

توفي رجل الدين والخطيب العراقي المعروف محمد باقر الفالي، فجر اليوم الأحد (10 كانون الأول 2023)، عن عمر ناهز 66 عاماً بعد صراع مع المرض.

ونشرت صفحة الفالي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، نبأ وفاته بعد تعرضه لوعكة صحية "شديدة" ألمت به وأُدخل على أثرها العناية المشددة.

والراحل هو محمد باقر بن أحمد بن عبد العزيز الموسوي الفالي، ولد في كربلاء وتحديداً محلة المقلع في العباسية العام 1957، ونشأ وترعرع فيها، حيث درس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، ينتسب إلى أسرة الفالي التي سميت بذلك نسبةً إلى قرية "فال" إحدى محافظات إيران. والده أحد رجال الدين في مدينة كربلاء.

انتقل إلى مدينة قم في إيران مع والده وأسرته، بعد أن تعرض والده لضغوطات عديدة من الحكومات المتعاقبة في العراق، فسُجن أكثر من مرة في عهد عبد السلام عارف، وفي فترة حكم الحزب الشيوعي العراقي، ثم نُفي إلى إيران في أوائل حكم صدام حسين، كما تم إسقاط جنسيته العراقية، فعاش بقية عمره في إيران.

وأكمل محمد باقر الفالي دراسته الثانوية في إيران ثم دخل كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، حتى حصل على ليسانس في العلوم السياسية، كما حصل على ليسانس في القضاء.